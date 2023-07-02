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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

«Москвич-5» рассекретили во второй раз

Источник:
Sibnet.ru
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Новый кроссовер «Москвич-5» будет копией китайского JAC Sehol X6, машину в качестве новинки представил КамАЗ перед заседанием Совета директоров, которое прошло в Набережных Челнах.

Делегация правительства Татарстана вместе с главой республики Рустамом Миннихановым осмотрела грядущие новинки КамАЗа. На выставке были Aurus, электромобиль «Атом», седан «Москвич 6» и кроссовер «Москвич 5».

«Москвич 5»
Фото: © пресс-служба Раиса Республики Татарстан

«Москвич 5» во многом повторит JAC Sehol X6. Габариты автомобиля: длина — 4505 мм, ширина – 1850 мм, высота — 1698 мм, следует из презентационной таблички.

Кроссовер «Москвич 5» предложат только с 1,5-литровыми турбомоторами и передним приводом. Возможны два варианта коробок передач: вариатор и шестиступенчатый преселективный «робот». Базовая версия разовьет 149 лошадиных сил, топ-версия с прямым впрыском — 184 лошадиные силы.

«Москвич 5»
Фото: © пресс-служба Раиса Республики Татарстан

«Поскольку Москвич 5 на размер больше, чем Москвич 3, мощнее и лучше оснащен, можно смело предположить, что цена будет близка к кроссоверу Лада X-Cross 5. Думаю, машина в средней комплектации — около 2,5 миллиона рублей», — предположил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в телеграм-канале.

JAC Sehol X6 присутствовал на презентации примерного модельного ряда «Москвича» на подписании соглашения между правительством Москвы и КамАЗом в июле 2022 года.

Тема: Русские машины
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