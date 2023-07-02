Новая «Мисс Москва» возмутила Сеть обилием пластики. ФОТО

Победительницей конкурса «Мисс Москва — 2023» стала 25-летняя модель Ангелина Бреженская из Саратова. В Сети прошлись по обилию пластики, явно заметной у девушки.

Бреженская в борьбе за титул обошла 32 соперниц. Она работает телеведущей и профессиональной моделью и уже имеет опыт участия в конкурсах красоты. В 2020 году она получила титул «Красавица Саратова», а позже вышла в финал конкурса «Краса России».

Критики в соцсетях обратили внимание на острые скулы, пухлые губы и нос Бреженской, назвав ее «пластиковой куклой». Пользователи предложили отдать титул ее пластическому хирургу.

«Эталоны красоты постоянно меняются, нравиться всем — невозможно. К хейту я была готова. Отвечу так: я с пониманием отношусь к подобному», — заявила «Мисс Москва» «Комсомольской правде».