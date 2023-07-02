АвтоВАЗ восстановил уникальный Lada Rapan

Сотрудники АвтоВАЗа восстановили уникальный 25-летний концепт-кар Lada Rapan, видео об этом опубликовано в паблике «На заводе» в соцсети «ВКонтакте».

Реставрация шла три месяца. Главными сложностями в восстановлении автомобиля оказались необычная конструкция концепта и отсутствие материалов, использовавшихся при его создании.

«Мы пытаемся разобраться, из чего он состоит», — сказал мастер участка доработки мелкий серий Гарун Ибрагимов.

Машину решили не перекрашивать, а сосредоточится на восстановлении салона, который был в плачевном состоянии, и остеклении.

Lada Rapan — экспериментальный электромобиль, представленный АвтоВАЗом в 1998 году. Имя получил по названию хищного моллюска с красивой завитой раковиной. Отличался большой площадью остекления. Четырехместный хэтчбек мог разгоняться до 90 километров в час. Существует в единственном экземпляре.