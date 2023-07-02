Пригожин получил из бюджета под 2 трлн рублей

Созданные Евгением Пригожиным «ЧВК Вагнера» и холдинг «Конкорд» заработали на госконтрактах 1,7 триллиона рублей, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели» на «России 1».

По словам Киселева, основанная Пригожиным ЧВК в рамках госконтрактов получила чуть более 858 миллиардов рублей, по другим контрактам его холдинг «Конкорд» оказал услуг на 845 миллиардов рублей.

«Это не значит, что столько и заработали, но все же говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций», — отметил Киселев.

Он не уточнил, за какой период были выделены такие суммы.

Ранее президент Владимир Путин говорил, что за год правительство потратило на содержание ЧВК «Вагнера» более 86 миллиардов рублей, «Конкорд» получил 80 миллиардов.