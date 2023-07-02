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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Медведев сравнил Украину с «Землей Санникова»

Источник:
Sibnet.ru
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Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал Украину «Землей Санникова» в ответ на слова Владимира Зеленского о готовности Киева к дипломатическому пути урегулирования конфликта после выхода на границы страны 1991 года.

«Украина – это Земля Санникова, основанная Лениным. Была недолго и исчезла с карты. Нету такой земли. Что бы там ни думали на Западе и в оккупированном русском городе Киеве», — написал Медведев в телеграм-канале.

Он назвал границы Украины 1991 года «границами областей России и бывших губерний Российской империи».

Земля Санникова — остров-призрак, расположенный севернее Новосибирских островов в Северном Ледовитом океане, который видели некоторые исследователи в XIX веке, в том числе Яков Санников. По мнению ряда ученых, остров был сложен не из скал, а из ископаемого льда, поверх которого был нанесен слой грунта. Лед растаял, и Земля Санникова исчезла.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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