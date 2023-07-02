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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ПЗРК Stinger закончились у Запада для ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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ПЗРК Stinger в ВСУ
Фото: 30th Prince Konstanty Ostrogski Mechanized Brigade / CC BY 4.0

Переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, поставляемых Украине, практически не осталось у Запада, Россия знает об этом и пользуется, сообщил военный эксперт Аллан Орр.

Дефицит ПЗРК Stinger затруднил контрнаступление Украины, потому что украинские войска без прикрытия с воздуха «не могут пройти сквозь строй российских мин и артиллерии», цитирует Орра Newsweek.

Россия знает о нехватке комплексов и активно этим пользуется: без Stinger бойцы ВСУ оказываются легкой мишенью для ударных вертолетов.

Применение ПЗРК позволяло украинским войскам удерживать высоты, однако сейчас наблюдается отступление ВСУ по всем фронтам,

По данным Newsweek , для наращивания оборотов производства Stinger в США нанимают инженеров старше 70 лет и перепроектируют компоненты оружия, поскольку электроника, используемая в ракете, устарела.

FIM-92 Stinger («Жало») — американский переносной зенитно-ракетный комплекс , предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей (самолетов, вертолёетов, БПЛА). Принят на вооружение в 1981 году. Один из наиболее распространённых ПЗРК, состоящий на вооружении 30 государств.

Тема: Военная операция на Украине
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