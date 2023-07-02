Изменилась схема проезда по площади Энергетиков в Новосибирске

Изменилась схема организации дорожного движения на площади Энергетиков в Новосибирске, сообщил пресс-центр мэрии. Это связано со строительством четвертого моста и развязки на улице Станционной.

Новая схема начала действовать с 1 июля.

Теперь, чтобы попасть с площади Энергетиков на улицу Станционную, нужно сначала проехать в сторону Димитровского моста и развернуться под автодорожным путепроводом.

Те, кто едет от Димитровского моста, поворачивают направо возле дома №8 на улице Станционной по новому участку дороги.

Фото: © мэрия Новосибирска

Схема движения на площади Энергетиков меняется в связи со строительством четвертого моста. Центральный мост соединит улицу Ипподромскую на правом берегу с улицей Станционной на левом. Проезд планируют сделать платным.