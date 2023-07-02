НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

ЛДПР подготовит запрет на выезд родным чиновников заграницу

Источник:
Sibnet.ru
212 0

ЛДПР готовит законопроект о временной блокировке возможности выезда в недружественные страны для близких родственников высокопоставленных чиновников, сообщил член партии Сергей Каргинов.

«И в мирное время информация в СМИ о VIP-турах близких родственников высокопоставленных госслужащих вызывала раздражение в обществе. А сейчас, когда Россия вынуждена противостоять группе западных стран во главе с США, спровоцировавших конфликт на Украине, подобные вояжи, да еще в страны, которые ввели санкции против нашей Родины, не только непозволительны, но и опасны», — цитирует Каргинова РИА Новости.

По мнению депутата, любой близкий родственник человека, занимающего крупную должность в структурах исполнительной или законодательной власти, правоохранительных органов и госкорпораций, может быть задержан за границей, через него может быть организовано давление.

Под запрет на выезд в недружественные страны могут попасть родственники федеральных чиновников, в том числе губернаторов, министров, судей, депутатов, сотрудников правоохранительных органов и глав муниципальных образований. В проекте также указаны топ-менеджеры госкорпораций и члены совета директоров Центрального банка.

Еще по теме
Губернатор Хакасии зарегистрировался на выборы главы республики
Пригожин распустил свою медиаимперию «Патриот»
Минюст признал иноагентом Бориса Гребенщикова
Мизулина покинет Совет Федерации
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Зеленский пообещал ударить по российской армии до саммита НАТО
Стало известно о планах Кремля на «империю» Пригожина
Американские наемники рассказали об ужасных боях на Украине
Убийцу студентки Веры Пехтелевой заметили на СВО
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
34
WSJ сообщила, что российская оборона шокировала ВСУ
30
Путин подвел итоги мятежа
27
Россия ракетой уничтожила группу американских наемников
26
Убийцу студентки Веры Пехтелевой заметили на СВО
23
Путин не сомневался в поддержке народа