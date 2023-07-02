ЛДПР подготовит запрет на выезд родным чиновников заграницу

ЛДПР готовит законопроект о временной блокировке возможности выезда в недружественные страны для близких родственников высокопоставленных чиновников, сообщил член партии Сергей Каргинов.

«И в мирное время информация в СМИ о VIP-турах близких родственников высокопоставленных госслужащих вызывала раздражение в обществе. А сейчас, когда Россия вынуждена противостоять группе западных стран во главе с США, спровоцировавших конфликт на Украине, подобные вояжи, да еще в страны, которые ввели санкции против нашей Родины, не только непозволительны, но и опасны», — цитирует Каргинова РИА Новости.

По мнению депутата, любой близкий родственник человека, занимающего крупную должность в структурах исполнительной или законодательной власти, правоохранительных органов и госкорпораций, может быть задержан за границей, через него может быть организовано давление.

Под запрет на выезд в недружественные страны могут попасть родственники федеральных чиновников, в том числе губернаторов, министров, судей, депутатов, сотрудников правоохранительных органов и глав муниципальных образований. В проекте также указаны топ-менеджеры госкорпораций и члены совета директоров Центрального банка.