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Первые климатические мигранты предпочли Сибирь Краснодару

Источник:
Sibnet.ru
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Климатические мигранты, — люди, выбирающие место жительства с учетом изменения климата, — появились в России, они отдают предпочтение менее жарким местам, например, Сибири, а не Краснодару, сообщил климатолог Алексей Кокорин.

«Люди с Чукотки раньше, когда выходили на пенсию, старались ехать в Краснодарский край, а последние годы едут в Омскую, Новосибирскую области. Для них в Краснодаре теперь слишком жарко. То есть люди уже корректируют место жительства исключительно из-за климата», — сказал Кокорин в интервью РИА Новости.

Он добавил, что в Краснодарском крае температура может подниматься выше 40 градусов — это вредно для пожилых людей, проживших много лет в северных частях России.

В целом, по оценкам Кокорина, к концу XXI века около 3 миллиардов человек будут вынуждены сменить место жительства.

По его словам, чтобы избежать негативного сценария, страны должны достичь углеродной нейтральности — и даже так, по его словам, часть населения планеты все равно будет вынуждена покинуть родные земли из-за дефицита питьевой воды.

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