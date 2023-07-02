Сбер повысил комиссию за переводы через приложения других банков

Сбербанк с 1 июля повысил минимальную и максимальную комиссии за переводы на карты других кредитных организаций через их сайты и приложения.

Минимально Сбер возьмет за такой перевод 50 рублей, максимально — 200 рублей. При этом комиссия, как и прежде, будет 1,25%.

Например, при выводе 1 тысячи рублей с карты Сбера через приложение другого банка комиссия составит 50 рублей.

Сбер ввел такую комиссию в прошлом году, тогда диапазон был ниже — от 30 до 150 рублей. Ввод сбора в банке объясняли, что не видят причин «для сдергивания нашими клиентами средств на карты сторонних банков».