Зеленский повторил условие для переговоров о мире

Киев будет готов к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, если украинские войска выйдут на границы, которые они считают международно признанными, заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с прибывшим в Киев премьер-министром Испании Педро Санчесом.

«Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии, когда мы будем действительно на наших границах, на наших реальных границах согласно международному праву», — сказал Зеленский, видео размещено в его телеграм-канале.

В границах Украины на 1991 год находились Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области.

Зеленский не первый раз говорит, что Украина хотела бы восстановить контроль над всеми территориями, находившимися в составе УССР в 1991 году, перед образованием независимого государства. Этот пункт входит в его «план достижения мира».