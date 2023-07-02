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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский повторил условие для переговоров о мире

Источник:
Sibnet.ru
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Киев будет готов к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, если украинские войска выйдут на границы, которые они считают международно признанными, заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с прибывшим в Киев премьер-министром Испании Педро Санчесом.

«Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии, когда мы будем действительно на наших границах, на наших реальных границах согласно международному праву», — сказал Зеленский, видео размещено в его телеграм-канале.

В границах Украины на 1991 год находились Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области.

Зеленский не первый раз говорит, что Украина хотела бы восстановить контроль над всеми территориями, находившимися в составе УССР в 1991 году, перед образованием независимого государства. Этот пункт входит в его «план достижения мира».

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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