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Маск ввел ограничение на чтение постов в Twitter

Источник:
Sibnet.ru
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Twitter временно ограничил количество твитов, которые пользователь может прочитать за день, сообщил владелец сервиса Илон Маск. Он несколько раз поменял это количество.

Теперь верифицированные пользователи смогут просматривать до десяти тысяч публикаций в день, неверефицированные — до одной тысячи. Новым пользователям соцсети для чтения будут доступны 500 постов в сутки.

Изначально ограничения были установлены на уровне 6 тысяч, 600 и 300 для верифицированных, неверефицированных и новых пользователей соответственно.

Ограничения носят временный характер. Они введены из-за «крайне высокого уровня сбора данных и манипулирования системой», уточнил Маск.

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