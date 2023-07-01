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WhatsApp упростил перенос истории на новый смартфон

Источник:
techcrunch.com
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Перенос истории WhatsApp с одного смартфона на другой стал проще и безопаснее. Если раньше приходилось восстанавливать резервную копию чатов из облака, то теперь данные можно перенести по QR-коду.

Данные переписок в WhatsApp хранятся на облаках Google Drive или iCloud в виде резервных копий. Случается, что при смене устройства история восстанавливается не полностью или вообще утрачивается. Еще один способ переноса тоже не самый простой — через привязку нового устройства и синхронизацию истории.  

Теперь появился способ передачи истории чатов через QR-код. Единственное условие — оба смартфона должны находиться быть в одной сети Wi-Fi и работать на одной операционной системе — iOS или Android, сообщает techcrunch.com со ссылкой на компанию-разработчика.

Чтобы передать данные, нужно открыть WhatsApp на старом устройстве, выбрать «Настройки» > «Чаты» > «Передача чата». Затем отсканировать появившийся QR-код с нового телефона.

По заявлению разработчика, этот метод переноса истории наиболее безопасен, поскольку данные шифруются и передаются между двумя устройствами только через локальную сеть.

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nicollaich

Ждём российский салют в цеивропе.

Alhazred

Вот уже соврамши... До Москвы?

GammiPluh

Соберитесь тряпки, вам надо то всего лишь 2 часа послушать этого попрошайку

physx

Это и понятно, он симпатизирует Навальным, Немцовым всяким, как говорится пропаганда сделала свое дело.