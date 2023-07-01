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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Американские наемники рассказали об ужасных боях на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Воевавшие на стороне Украины американские наемники рассказали об ужасных боях с российскими, превосходящими по ожесточенности все что они раньше видели.

«Худший день в Афганистане и Ираке — это спокойный день на Украине», — приводит издание Daily Beast слова наемника с позывным Бам, принимавшим участие в афганской и иракской кампаниях.

Он назвал уровень подготовки украинских солдат очень низким. «Много действительно тупых добровольцев, которым нечего делать на поле боя», — сказал он.

Бывший морской пехотинец Оффенбекер назвал происходящее на фронте «ужасным дерьмом», объяснив, что российские войска давят противника артиллерией и танками.

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Оборона #Армия
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Топ комментариев

nicollaich

Ждём российский салют в цеивропе.

Alhazred

Вот уже соврамши... До Москвы?

GammiPluh

Соберитесь тряпки, вам надо то всего лишь 2 часа послушать этого попрошайку

physx

Это и понятно, он симпатизирует Навальным, Немцовым всяким, как говорится пропаганда сделала свое дело.