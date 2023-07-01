Американские наемники рассказали об ужасных боях на Украине

Воевавшие на стороне Украины американские наемники рассказали об ужасных боях с российскими, превосходящими по ожесточенности все что они раньше видели.

«Худший день в Афганистане и Ираке — это спокойный день на Украине», — приводит издание Daily Beast слова наемника с позывным Бам, принимавшим участие в афганской и иракской кампаниях.

Он назвал уровень подготовки украинских солдат очень низким. «Много действительно тупых добровольцев, которым нечего делать на поле боя», — сказал он.

Бывший морской пехотинец Оффенбекер назвал происходящее на фронте «ужасным дерьмом», объяснив, что российские войска давят противника артиллерией и танками.