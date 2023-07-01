Снимок Млечного Пути сделали с помощью «частиц-призраков»

Ученые впервые в истории сделали «фотографию» Млечного Пути с помощью нейтрино — «частиц-призраков», сообщила пресс-служба Висконсинского астрофизического центра IceCube.

«Наблюдения при помощи данного типа частиц вместо электромагнитных волн стали большим шагом вперед в развитии астрономии. Дальнейшее развитие нейтринной астрономии даст нам возможность наблюдать за Вселенной при помощи совершенно нового типа наблюдательных приборов», — приводит ТАСС слова профессор Университета Дрекселя в Филадельфии Игнацио Табоада.

Астрофизики использовали для создания снимка антарктический детектор нейтрино IceCube. Они разработали алгоритм, который помог реконструировать точные траектории движения свыше 60 тысяч нейтрино, зарегистрированных детектором в течение 10 лет.

Используя эти данные, ученые построили трехмерную карту движения нейтрино через космос и сопоставили ее с тем, где предположительно находятся возможные источники частиц. Это сопоставление позволило создать первый нейтринный снимок Галактики.

Нейтрино — самые легкие частицы материи, разогнанные до околосветовых скоростей. Пока ученые не имеют точных представлений о том, как они возникают.