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Кулеба назвал «болтовней» слова о невозможности победить Россию

Источник:
ТАСС
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о невозможности победить Россию.

Орбан в интервью газете Bild высказал мнение, что Украина — не суверенное государство: исход конфликта зависит от США. Он выразил уверенность, что Украино не сможет победить Россию, поскольку это просто невозможно.

«Мне уже надоело постоянно слышать одну и ту же болтовню», — приводит ТАСС слова Кулебы, сказанные им в эфире немецкого телеканала Welt. Он сказал, что ему постоянно приходиться слышать о том, что «Украина не имеет шансов и обречена на гибель».

Он отметил, что «это всего лишь болтовня». «Эти люди говорят ерунду. Напротив, мы идем по пути успеха», — заявил глава МИД Украины.

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