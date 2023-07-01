Эксперт спрогнозировал курс доллар на июль

Российский рубль продолжит слабеть к доллару, считает руководитель аналитического управления по глобальным рынкам инвестиционной компании Fontvielle.

Первая причина ослабления российской валюты — падение цен на энергоресурсы. Во-вторых, ужесточения денежной политики американским и европейским регулятором, отметил эксперт.

«В-третьих, летом рубль традиционно ослабевает по отношению к ключевым валютам, спрос на которые повышается в период отпусков россиян. Это сезонный фактор, который тоже будет оказывать свое воздействие», — приводят «Известия» мнение Мейнхарда.

По его прогнозу, на конец месяца курс российской нацвалюты может находиться в диапазоне 85–86,5 рубля за доллар и 92,7–93,7 за евро.