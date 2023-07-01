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Байдену предсказали, что он не протянет на посту до конца года

Источник:
ТАСС
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Президент США Джо Байден
Фото: © The White House

Президент Соединенных Штатов Джо Байден вряд ли сможет пробыть на своем посту до конца 2023 года, считает бывший советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

«Мне сложно поверить, что старик Байден сможет протянуть до конца года. Он, очевидно, не более чем картонная фигура, ему подают бумажки для зачитывания, а сам он находится на пределе своих сил», — цитирует ТАСС Макгрегора.

При этом, по его словам, вице-президент США Камала Харрис не способна заменить Байдена на посту президента. Она совершенно не проявила себя в этом качестве. «У нас может образоваться политический вакуум», — заключил Макгрегор.

Байден, которому сейчас 80 лет, — самый пожилой президент в истории США. Многие американские эксперты сомневаются, что его когнитивные способности адекватны занимаемому посту .

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nicollaich

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Alhazred

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velam

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