Президент Соединенных Штатов Джо Байден вряд ли сможет пробыть на своем посту до конца 2023 года, считает бывший советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

«Мне сложно поверить, что старик Байден сможет протянуть до конца года. Он, очевидно, не более чем картонная фигура, ему подают бумажки для зачитывания, а сам он находится на пределе своих сил», — цитирует ТАСС Макгрегора.

При этом, по его словам, вице-президент США Камала Харрис не способна заменить Байдена на посту президента. Она совершенно не проявила себя в этом качестве. «У нас может образоваться политический вакуум», — заключил Макгрегор.

Байден, которому сейчас 80 лет, — самый пожилой президент в истории США. Многие американские эксперты сомневаются, что его когнитивные способности адекватны занимаемому посту .