Врач посоветовала самый полезный для детей вид спорта

Плавание признано лучшим видом спорта для маленьких детей, сказала американский врач-педиатр Стин Джеймс.

Плавание способствует улучшению гибкости и координации, а также хорошо влияет на психику. Этот вид спорта также гарантирует, что ребенок не утонет в водоеме, приводят «Известие» мнение врача.

По ее словам, «плавание — это не только развлечение и фитнес, но и важный жизненный навык, который может спасти жизнь ребенка».

Начинать учиться плаванию, по словам врача, можно уже с 12 месяцев, но это зависит от особенностей ребенка, которые необходимо учесть.