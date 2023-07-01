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Врач посоветовала самый полезный для детей вид спорта

Источник:
«Известие»
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Плавание в бассейне
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Плавание признано лучшим видом спорта для маленьких детей, сказала американский врач-педиатр Стин Джеймс.

Плавание способствует улучшению гибкости и координации, а также хорошо влияет на психику. Этот вид спорта также гарантирует, что ребенок не утонет в водоеме, приводят «Известие» мнение врача.

По ее словам, «плавание — это не только развлечение и фитнес, но и важный жизненный навык, который может спасти жизнь ребенка».

Начинать учиться плаванию, по словам врача, можно уже с 12 месяцев, но это зависит от особенностей ребенка, которые необходимо учесть.

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Топ комментариев

nicollaich

Ждём российский салют в цеивропе.

GammiPluh

Соберитесь тряпки, вам надо то всего лишь 2 часа послушать этого попрошайку

Alhazred

Вот уже соврамши... До Москвы?

velam

Вот только в интернете полно видео где ураинци в максимально враждебной форме выражаются в сторону России...