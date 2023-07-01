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Каменный пончик обнаружили на поверхности Марса

Источник:
Sibnet.ru
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Снимок странного объекта на Марсе
Снимок странного объекта на Марсе
Фото: © NASA

Сотрудники института SETI, занимающегося поисками внеземной жизни,  заметили на фотографии поверхности Марса странный круглый объект, напоминающий по форме пончик.

Снимок каменного «пончика» накануне сделал марсоходом Perseverance в районе кратера Езеро. Вокруг объекта лежат более мелкие камни, вероятно отколовшиеся от него, говорится в сообщении SETI.

Округлый камень, по всей видимости, — остаток упавшего на Марс метеорита, считают ученые из SETI

Perseverance высадился на марсе у кратера Езеро 18 февраля 2021 года. Планетологи считают, что на месте Езеро миллиарды лет назад могло быть озеро. Ученые надеются, что найти на дне высохшего водоема интересные объекты.

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