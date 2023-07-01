Каменный пончик обнаружили на поверхности Марса

Сотрудники института SETI, занимающегося поисками внеземной жизни, заметили на фотографии поверхности Марса странный круглый объект, напоминающий по форме пончик.

Снимок каменного «пончика» накануне сделал марсоходом Perseverance в районе кратера Езеро. Вокруг объекта лежат более мелкие камни, вероятно отколовшиеся от него, говорится в сообщении SETI.

Округлый камень, по всей видимости, — остаток упавшего на Марс метеорита, считают ученые из SETI

Perseverance высадился на марсе у кратера Езеро 18 февраля 2021 года. Планетологи считают, что на месте Езеро миллиарды лет назад могло быть озеро. Ученые надеются, что найти на дне высохшего водоема интересные объекты.