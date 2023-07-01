Клуб «Севилья» выставил на продажу всю команду из‑за долгов

Действующий победитель Лиги Европы по футболу испанский клуб «Севилья» выставил на продажу всех футболистов первой команды из-за долгов клуба в 90 миллионов евро, сообщают местные СМИ.

О распродаже игроков спортивному руководству клуба объявил утром президент «Севильи» Пепе Кастро, приводит «Р-Спорт» материал издания Marca.

Кастро поставил задачу после погашение долгов сформировать новую боеспособную команду, которая сможет достойно выступить в чемпионате Испании и в Лиге чемпионов.

«Севилья» в сезоне-2022/23 в седьмой раз в своей истории стала победителем Лиги Европы.