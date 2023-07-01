НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Нашествие насекомых на Нью‑Йорк сравнили с «библейской чумой»

Источник:
Sibnet.ru
265 3

Жителей Нью-Йорка перепугало нашествие странных зеленых насекомых, они сравнили это событие с эпическим бедствием, пишут американские СМИ.

«Рой крошечных крылатых насекомых заполонил Нью-Йорк, и его жители сравнивают нашествие с "библейской чумой"», — сообщила газета NewYork Post.

Некоторые ньюйоркцы в шутку связали нашествие насекомых и смог от лесных пожаров в городе с «египетскими казнями», настигшими Соединенные Штаты. Есть и те, кто предрек стране «зловещий конец».

Специалисты увидели в «эпических» насекомых всего лишь обычных мошек — один из видов тли. Они назвали причиной нашествия погоду и цветение определенных растений.


Еще по теме
Найденная живой в гробу женщина скончалась в больнице. ВИДЕО
Британец попал в тюрьму за публичный секс с деревом. ВИДЕО
Премьер Люксембурга успокоил Зеленского унизительным жестом. ВИДЕО
Дрон с ИИ решил убить своего оператора на испытаниях в США
смотреть все
Жизнь #Курьезы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Фотограф сделал завораживающий снимок 100 молний
Стало известно о планах Кремля на «империю» Пригожина
Пригожин впервые прокомментировал окончание мятежа
Убийцу студентки Веры Пехтелевой заметили на СВО
Обсуждение (3)
Картина дня
Глава ЦРУ в Киеве тайно обсудил возможность переговоров с Россией
WSJ сообщила, что российская оборона шокировала ВСУ
Пригожин распустил свою медиаимперию «Патриот»
Нашествие насекомых на Нью‑Йорк сравнили с «библейской чумой»
О самом главном
Замена Tinder: пять приложений для знакомств
Почему искать работу летом лучше всего
Как выбрать презерватив: размер и материал
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Летнее солнцестояние 21 июня: как использовать магию Солнца
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

nicollaich

Ждём российский салют в цеивропе.

MuCbE

А что еще остается кроме истерии?

Alhazred

Вот уже соврамши... До Москвы?

GammiPluh

Соберитесь тряпки, вам надо то всего лишь 2 часа послушать этого попрошайку