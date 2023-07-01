Нашествие насекомых на Нью‑Йорк сравнили с «библейской чумой»

Жителей Нью-Йорка перепугало нашествие странных зеленых насекомых, они сравнили это событие с эпическим бедствием, пишут американские СМИ.

«Рой крошечных крылатых насекомых заполонил Нью-Йорк, и его жители сравнивают нашествие с "библейской чумой"», — сообщила газета NewYork Post.

Некоторые ньюйоркцы в шутку связали нашествие насекомых и смог от лесных пожаров в городе с «египетскими казнями», настигшими Соединенные Штаты. Есть и те, кто предрек стране «зловещий конец».

Специалисты увидели в «эпических» насекомых всего лишь обычных мошек — один из видов тли. Они назвали причиной нашествия погоду и цветение определенных растений.