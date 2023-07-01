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Потолок ставки по кредитам снизился с 1% до 0,8% в день

Источник:
ТАСС
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Рублевые купюры
Фото: © Sibnet.ru

Предельная ежедневная процентная ставка по потребительским кредитам и займам с 1 июля 2023 года снизилась с 1% до 0,8% в день, соответствующий закон вступил в силу.

Изменен и предельный лимит задолженности по договору займа сроком до одного года — до 130% от суммы основного долга (ранее 150%). Если клиент микрофинансовой организации (МФО) взял заем в размере 10 тысяч рублей, то сумма переплат не может превышать 13 тысяч рублей процентов, штрафов и пени. Долг составит не более 23 тысяч рублей.

При установлении ограничения в 0,8% в день люди в общем в России сэкономят по процентным платежам порядка 5 миллиардов рублей в год, приводит ТАСС пояснительную записку к закону.

По мнению Банка России, эта мера будет стимулировать МФО более тщательно оценивать клиентов.

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Экономика #Деньги
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