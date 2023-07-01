Глава ЦРУ в Киеве тайно обсудил возможность переговоров с Россией

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в июне с тайным визитом посетил Киев, где обсудил возможность переговоров с Россией, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Бернс встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководителями разведслужб. Украинские власти поделились с ним «амбициозной стратегией» возвращения территорий, сообщили изданию источники.

По данным WP, Киев планирует к осени отбить у России «значительную часть» территорий, разместить артиллерию у границ Крыма и только затем начать переговоры с Москвой.

Российские власти неоднократно заявляли о готовности к переговорам с Украиной, но только лишь после достижения целей специальной военной операции. На данный момент возможности для диалога с Киевом в Кремле не видят.

В Москве также предупредили о жестком ответе на возможные атаки на Крым.