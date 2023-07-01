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Пригожин распустил свою медиаимперию «Патриот»

Источник:
Sibnet.ru
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Бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин распустил свою медиаимперию. О закрытии медиагруппа «Патриот» сообщил генеральный директор РИА ФАН Евгений Зубарев.

«Сегодня я как гениальный директор "Федерального агентства новостей", одного из СМИ, которое создало медиагруппу "Патриот", объявляю о нашем решении — мы закрываемся и уходим из информационной повестки страны», — цитируют «Известия» Зубарева.

По его словам, медиагруппа работала три года, а СМИ, составившие ее основу, начали работать еще в 2009 году. Аудитория группы составляла около 300 миллионов посетителей ежедневно.

В медиагруппу Пригожина входят РИА ФАН, «Политика сегодня», «Экономика сегодня», «Невские новости», «Народные новости» и многие другие СМИ.

В день мятежа ЧВК «Вагнер», 24 июня 2023 года власти заблокировали связанные с Пригожиным ресурсы «в целях пресечения распространения призывов к участию в военном мятеже».

Ранее связываемая с Пригожиным социальная сеть ЯRus объявила о закрытии «после тщательного анализа текущей ситуации».

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