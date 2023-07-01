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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

WSJ сообщила, что российская оборона шокировала ВСУ

Источник:
The Wall Street Journal
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) при наступлении были шокированы масштабом подготовки российских войск к обороне и мощью оборонительных рубежей, рассказали газете The Wall Street Journal бойцы украинской армии.

«В начале наступления мы были своего рода шокированы масштабом российской обороны», — приводит WSJ слова командира взвода воздушной разведки ВСУ сержанта Георгия Волкова.

По информации издания, Россия возвела не менее трех оборонительных линий. Окопы и укрытия для бронетехники в них укреплены бетоном. Фронтовые дороги засыпаны гравием, чтобы машины не взяли в грязи во время дождей.

«Это простые вещи, но если рассматривать комплексно, получается масштабная система обороны», — сказал Волков.

Тема: Военная операция на Украине
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