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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Польша попросила у НАТО ядерное оружие

Источник:
ТАСС
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Фото: Krystian Maj/KPRM / CC BY 3.0 pl

Польша хочет принять участие в программе НАТО о совместном использовании ядерного оружия (Nuclear Sharing), заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«По причине того, что Россия намерена разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, мы обращаемся ко всей НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing», — приводит ТАСС заявление Моравецкого.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что значительная часть российского ядерного оружия, которое планируется разместить в республике, уже находится на ее территории.

В марте Россия приняла решение разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Именно так давно делают США на территории своих союзников в рамках программы Nuclear Sharing.

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