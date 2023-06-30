Залужного взбесили высказывания Запада о медленном наступлении

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что его «бесят» высказывания Запада о том, что украинское контрнаступление идет слишком медленно.

«Это не шоу, которое смотрит весь мир и на которое делают ставки, или что-то в этом роде. Каждый день, каждый метр дается кровью», — заявил Залужный в интервью The Washington Post.

По его словам, западные страны «никогда бы не начали наступление без превосходства в воздухе». А Украина до сих пор не получила современные истребители F-16, отметил Залужный.

Без обеспечения Украины всем необходимым и в полном объеме планы контрнаступления «вообще неосуществимы», сказал главком. «Но они выполняются. Да, может быть, не так быстро, как хотелось бы участникам шоу, наблюдателям, но это их проблема», — упрекнул Запад Залужный.