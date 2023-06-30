НАВЕРХ
Актуальная тема
Мятеж Пригожина
Актуальная тема
Мятеж Пригожина
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лавров назвал мятеж Пригожина «передрягой»

Источник:
ТАСС
244 3

Глава МИД России Сергей Лавров попросил Запад не беспокоиться о национальных интересах России в связи с попыткой мятежа ЧВК «Вагнер».

«За наши национальные интересы спасибо, что вы беспокоитесь, но не стоит этого делать», — приводит ТАСС слова Лаврова, сказанные им в ответ на вопрос иностранных журналистов о попытке мятежа.

По его словам, «Россия всегда из любых передряг выходила более сильной». «Так будет и в этот раз. Более того, мы уже ощущаем, что этот процесс начался», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, что саму попытку мятежа трудно назвать громче, чем «передрягой». Он напомнил, что западные лидеры по этому случаю говорили, что «треснул фасад российской власти».

Тема: Мятеж Пригожина
Информация о пребывании Суровикина в «Лефортово» опровергнута
Западные СМИ сообщили о задержании генерала Суровикина
Пригожин исчез из поля зрения Кремля
Путин не сомневался в поддержке народа
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ученые подтвердили популярный миф о связи размеров члена и ноги
Фотограф сделал завораживающий снимок 100 молний
Пригожин «передал всем привет»
Стало известно о планах Кремля на «империю» Пригожина
Обсуждение (3)
Картина дня
Лавров назвал мятеж Пригожина «передрягой»
Трамп допустил, что Украина отдаст России территории ради мира
Российский хоккеист задержан в Польше по делу о шпионаже
ВСУ нанесли удар по Бердянску крылатыми ракетами Storm Shadow
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

GammiPluh

Там и видео не поможет, они же сразу кричат что это наша перекрашенная техника или вообще макеты, а кладбища...

Asd10

Вам всё можно. Пыхни, и пруфы появятся.

GammiPluh

Зеля то понятно, нарик со стажем, а вам то зачем нужен кайф? тоже балуетесь?

Sovik

Из УкроСМИ "Из-за удара по городу погибли по меньшей мере десять человек. Среди погибших — две сестры...