Лавров назвал мятеж Пригожина «передрягой»

Глава МИД России Сергей Лавров попросил Запад не беспокоиться о национальных интересах России в связи с попыткой мятежа ЧВК «Вагнер».

«За наши национальные интересы спасибо, что вы беспокоитесь, но не стоит этого делать», — приводит ТАСС слова Лаврова, сказанные им в ответ на вопрос иностранных журналистов о попытке мятежа.

По его словам, «Россия всегда из любых передряг выходила более сильной». «Так будет и в этот раз. Более того, мы уже ощущаем, что этот процесс начался», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, что саму попытку мятежа трудно назвать громче, чем «передрягой». Он напомнил, что западные лидеры по этому случаю говорили, что «треснул фасад российской власти».