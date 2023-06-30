Сомнолог отсоветовал считать овец для засыпания

Самый простой способ заснуть, если внезапно ночной сон нарушился, — просто лежать, посоветовал сомнолог Михаил Полуэктов.

«Если вы внезапно проснулись, значит, мозг перешел на другой уровень активности, но он обязательно снизит эту активность где-то через полчаса, и у вас будет возможность естественным образом снова заснуть. Поэтому вы просто лежите, не дергаетесь», — сказал Полуэктов в интервью программе «Нам надо поговорить» на RTVI.

Сомнолог объяснил, что сон организован циклически: периоды поверхностного и глубокого сна чередуются с периодом 1,5 часа. Если не удалось заснуть за полчаса, человек сделает это за два часа.

Любая активная борьба (типа подсчета овец), скорее, помешает сну. Поэтому самый простой способ — лежать и ждать. Но если лежать надоело, можно почитать книгу, посмотреть телевизор, съесть что-то сладкое.

Возможна ситуация, когда из-за стрессов естественные позывы на засыпание все равно не смогут преодолеть это возбуждение. Тогда можно проваляться без сна несколько часов, до утра. Но в этом нет ничего страшного, сказал сомнолог. По его словам, в следующую ночь сон обязательно компенсируется.