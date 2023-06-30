Купленное на маркетплейсе Wildberries нижнее белье хорошего качества не подлежит возврату после оплаты, но его можно вернуть, если обнаружен брак.

Возврат нижнего белья возможен в двух случаях. До выкупа на пункте выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries, то есть пока покупка не прошла. Покупателю дается возможность примерить нижнее белье на месте выдачи и проверить целостность и соответствие с заявленным на сайте. Если выявлены дефекты, несоответствия, или белье не подошло по размеру и цвету можно вернуть.

Как только покупка прошла, товар оплачен и его унесли с ПВЗ, вернуть качественное белье уже нельзя. Такое может случиться, если товар забирал не сам покупатель.

После этого вернуть нижнее белье, в том числе купальник, можно при выявлении брака. Важно сохранить всю упаковку и бирки. Брак нижнего белья — сломанная застежка бюстгальтера, торчащие нити, затяжки и дырки на ткани, пятна, нехватка деталей.

Если брак есть, то нужно зайти в личном кабинете в раздел «Обращения и проверка товара», выбрать товар и составить обращение. Для этого сделать несколько четких фото с разного ракурса, где видно дефект, а также снять видео и описать проблему.

Клиенту поступит ответ с одобрением или отказом. Если возврат по браку одобрили, то товар можно отдать курьеру или отнести на ПВЗ. После этого деньги вернутся на личный счет покупателя в личный кабинет.