Трамп допустил, что Украина отдаст России территории ради мира

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Украине, возможно, придется уступить часть территорий, чтобы остановить войну.

Территориальные уступки были бы предметом переговоров, если бы он был президентом, сказал Трамп в интервью Reuters. Он отметил, что украинцы, защищающие свою землю, «заслуживают большого одобрения».

«Я думаю, что они имеют право оставить себе бльшую часть того, что заслужили, и я думаю, что Россия на это согласилась бы. Нужен хороший посредник или переговорщик, которого у нас сейчас нет», — сказал Трамп.

По мнению экс-президента, сейчас настал момент для установления мира на Украине, и США должны выступить посредником.

Трамп неоднократно заявлял, что если бы он остался президентом, конфликта России и Украины не случилось, а если он вернется в кресло главы государства, то за сутки урегулирует ситуацию.