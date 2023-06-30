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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп допустил, что Украина отдаст России территории ради мира

Источник:
Sibnet.ru
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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Украине, возможно, придется уступить часть территорий, чтобы остановить войну.

Территориальные уступки были бы предметом переговоров, если бы он был президентом, сказал Трамп в интервью Reuters. Он отметил, что украинцы, защищающие свою землю, «заслуживают большого одобрения».

«Я думаю, что они имеют право оставить себе бльшую часть того, что заслужили, и я думаю, что Россия на это согласилась бы. Нужен хороший посредник или переговорщик, которого у нас сейчас нет», — сказал Трамп.

По мнению экс-президента, сейчас настал момент для установления мира на Украине, и США должны выступить посредником.

Трамп неоднократно заявлял, что если бы он остался президентом, конфликта России и Украины не случилось, а если он вернется в кресло главы государства, то за сутки урегулирует ситуацию.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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