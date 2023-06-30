Российскую армию стали массово переодевать в новый камуфляж

Военнослужащие группировки войск «Запад» в зоне СВО получили на передовой всесезонные комплекты полевого обмундирования нового образца, говорится в сообщении Минобороны России

Комплект новой формы состоит из тактической рубашки, куртки, брюк и ботинок. Они адаптированы под ведение боевых действий в современных условиях, сказал начальник вещевой службы с позывным Энгельс.

По его словам, форма защищает суставы военнослужащих, «оптимизирована для ношения различных предметов, которые необходимо иметь при себе». «Также в форме применены гораздо более современные материалы, что упрощает ее ношение», — пояснил Энгельс.

Новые тактические ботинки выполнены из нубука и дышащего материала, внутри — ортопедическая стелька и мембрана. Ботинки не промокают и обеспечивают надежную фиксацию голеностопа.

В мае концерн «Калашников» сообщил о начале поставки новой формы в российскую армию. Новый комплект полевого обмундирования разработан компанией «Триада-ТКО» совместно со специалистами вещевого управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны России.