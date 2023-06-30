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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ нанесли удар по Бердянску крылатыми ракетами Storm Shadow

Источник:
Sibnet.ru
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром в пятницу, 30 июня нанесли ракетный удар по Бердянску, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Ранее оперативные службы Запорожской области сообщили, что в Бердянске около 08. 00 мск произошла серия взрывов. Работала российская ПВО.

«По предварительным данным, сегодняшний утренний удар боевики ВСУ попытались нанести ракетами Storm Shadow», — написал Рогов в своем телеграм-канале.

Российские силы ПВО успешно отразили ракетную атаку ВСУ, отметил Рогов.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

Asd10

Вам всё можно. Пыхни, и пруфы появятся.

GammiPluh

Там и видео не поможет, они же сразу кричат что это наша перекрашенная техника или вообще макеты, а кладбища...

GammiPluh

Зеля то понятно, нарик со стажем, а вам то зачем нужен кайф? тоже балуетесь?

mosquito__2010

Ваше конченое украинское руководство и за преступления в Буче и за ложь о Буче тоже ответит сполна. Вилы...