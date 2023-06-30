ВСУ нанесли удар по Бердянску крылатыми ракетами Storm Shadow

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром в пятницу, 30 июня нанесли ракетный удар по Бердянску, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Ранее оперативные службы Запорожской области сообщили, что в Бердянске около 08. 00 мск произошла серия взрывов. Работала российская ПВО.

«По предварительным данным, сегодняшний утренний удар боевики ВСУ попытались нанести ракетами Storm Shadow», — написал Рогов в своем телеграм-канале.

Российские силы ПВО успешно отразили ракетную атаку ВСУ, отметил Рогов.