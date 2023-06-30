НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Врач рассказал, что происходит с человеком от удара молнией

Источник:
«Известия»
240 1
Удар молнии в грозу
Фото: © сгенерировано с помощью нейросети Leonardo.ai

Удар молнии не всегда приводит к смерти человека, последствия бывают разными, рассказал главный врач лаборатории «Гемотест Кавказ» Давид Биченов

«Прямой удар и контактные травмы встречаются крайне редко. В первом случае разряд бьет в человека, во втором — молния попадает в предмет, к которому во время удара прикасается жертва. Например, это может быть металлическая ручка зонта или бытовые приборы, включенные в сеть», — сказал Биченов «Известиям».

По его словам, самые частые причины травм от удара молнии — так называемая боковая вспышка и заземляющий ток. Если молния ударила в дерево — дальше разряд либо «перепрыгивает» на стоящего рядом человека, либо проходит к нему через землю

Врач отметил, что удар молнии сильно отличается от того, как на человека действует электрический ток. Несмотря на то что уровень энергии очень высокий, разряд молнии стремительный и короткий.

Последствия от удара молнией бывают мгновенными и отсроченными. Самая большая угроза — остановка сердца и дыхания. После удара могут быть судороги, боль, тошнота, рвота. Часто жертвы не могут двигать руками и ногами — это временный паралич. Еще одно последствие — разрыв барабанной перепонки, сказал врач.

Молнии редко оставляет обширные ожоги. Чаще всего на коже появляются фигуры Лихтенберга — это шрамы от разрыва кровеносных сосудов в виде рисунков, похожих на перья. Спустя несколько часов или даже дней после удара молнии могут открыться внутренние кровотечения, предупредил Биченов.

Еще по теме
Сомнолог отсоветовал считать овец для засыпания
Психолог предложил формулу идеальной разницы возраста между партнерами
Кардиолог назвала телефон одной из причин гипертонии
Россия провалила план по снижению продаж алкоголя и табака
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Фотограф сделал завораживающий снимок 100 молний
Стало известно о планах Кремля на «империю» Пригожина
Пригожин впервые прокомментировал окончание мятежа
Убийцу студентки Веры Пехтелевой заметили на СВО
Обсуждение (1)
О самом главном
Замена Tinder: пять приложений для знакомств
Почему искать работу летом лучше всего
Как выбрать презерватив: размер и материал
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Летнее солнцестояние 21 июня: как использовать магию Солнца
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
38
Военкоры подсчитали потери армии в мятеже Пригожина
37
США знали о грядущем мятеже Пригожина
30
Пригожин впервые прокомментировал окончание мятежа
30
Путин подвел итоги мятежа
27
Россия ракетой уничтожила группу американских наемников