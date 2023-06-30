Удар молнии не всегда приводит к смерти человека, последствия бывают разными, рассказал главный врач лаборатории «Гемотест Кавказ» Давид Биченов

«Прямой удар и контактные травмы встречаются крайне редко. В первом случае разряд бьет в человека, во втором — молния попадает в предмет, к которому во время удара прикасается жертва. Например, это может быть металлическая ручка зонта или бытовые приборы, включенные в сеть», — сказал Биченов «Известиям».

По его словам, самые частые причины травм от удара молнии — так называемая боковая вспышка и заземляющий ток. Если молния ударила в дерево — дальше разряд либо «перепрыгивает» на стоящего рядом человека, либо проходит к нему через землю

Врач отметил, что удар молнии сильно отличается от того, как на человека действует электрический ток. Несмотря на то что уровень энергии очень высокий, разряд молнии стремительный и короткий.

Последствия от удара молнией бывают мгновенными и отсроченными. Самая большая угроза — остановка сердца и дыхания. После удара могут быть судороги, боль, тошнота, рвота. Часто жертвы не могут двигать руками и ногами — это временный паралич. Еще одно последствие — разрыв барабанной перепонки, сказал врач.

Молнии редко оставляет обширные ожоги. Чаще всего на коже появляются фигуры Лихтенберга — это шрамы от разрыва кровеносных сосудов в виде рисунков, похожих на перья. Спустя несколько часов или даже дней после удара молнии могут открыться внутренние кровотечения, предупредил Биченов.