Операторы мобильной связи решили поднять тарифы выше инфляции

Операторы мобильной связи обратились к правительству с просьбой дать им право ежегодно поднимать тарифы выше инфляции, сообщили источники в отрасле.

Модернизация сетей мобильной связи для обеспечения их стабильной работы требует ежегодного роста тарифов выше 5%, рассказали «Коммерсанту» источники.

В правительстве признают, что компании вынуждены снижать инвестиции в сети и уже началась деградация качества услуг. Власти готовы пойти навстречу операторам связи, но только при условии поэтапного повышения цен и сохранения дифференцированного подхода в формировании тарифов для разных групп населения.

Формально тарифы на связь в России не регулируются, но действует рекомендация Федеральной антимонопольной службы об ограничении повышения цен на связь уровнем инфляции.