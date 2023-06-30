Актриса Анна Невская, известная по фильмам «Звоните ДиКаприо!» и «Актрисы» сыграет тетю главной героини Эды в российской адаптации сериала «Постучись в мою дверь», сообщает пресс-служба ТНТ.

Героиня Анны Невской сделает все возможное и даже невозможное, чтобы ее любимая племянница была счастлива. В оригинале именно тетя воспитывала Эду после смерти ее родителей и ссоры с богатой бабушкой.

Невская отметила популярность турецких сериалов в России и объяснила их успех простым фактом: эти истории подобны сказкам, и они покорили даже взрослую аудиторию. При этом она уверена, что российская версия «Постучись в мою дверь» сможет предложить что-то новое даже фанатам оригинального сериала.

Ранее было объявлено, что Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова сыграют роли подруг главной героини, Максим Белбородов станет врагом Серкана (Кааном), а Влад Соколовский — другом главного героя (Энгин). Также в проекте участвует Лео Канделаки, хотя его роль пока остается секретом. Пока остается загадкой, кто сыграет российские версии персонажей Серкана Болата и Эды.

Сериал будет транслироваться на телеканале ТНТ и доступен для просмотра на платформах онлайн-кинотеатров PREMIER и Okko.