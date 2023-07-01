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Маринады за час: как быстро пожарить шашлык

Источник:
Sibnet.ru
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Шашлык
Фото: © pxhere.com/ru/photo/1635763
Иногда собраться на природу нужно быстро и уже нет возможности мариновать мясо ночь. Что делать, если покупать готовый шашлык в маринаде не хочется? Можно попробовать рецепты быстрых маринадов и приготовить шашлык самостоятельно за час.  

Есть маринады, способные испортить мясо. Так, если передержать шашлык в маринаде с высокой кислотностью, нити белковых волокон разрушатся и мясо потеряет много воды. Шашлык получится сухими и жестким. Но для быстрого шашлыка это хороший вариант.

Маринад для шашлыка из свинины

Для шашлыка из свинины повар Андрей Попов советует выбирать свиную шейку, чтобы шашлык получился более сочным. 

Быстрый маринад с уксусом. А для быстрого маринада предлагает взять репчатый лук, майонез, соль, перец, сок лимона, уксус и приправу для свинины. Уксус и лимонный сок в этом рецепте — как раз та кислота, которая размягчает мясо.

В тару с нарезанными небольшими кусочками свинины нужно положить нарезанный полукольцами репчатый лук, поперчить, посолить по вкусу и добавить приправу.

Затем тщательно перемешать, чтобы специи равномерно распределились по всему мясу. Добавить майонез, лимонный сок и немного уксуса. Еще раз все тщательно перемешать и накрыть пленкой или фольгой на час.

Быстрый маринад на воде. Шеф-повар Илья Романов посоветовал необычный способ добиться сочности быстрого шашлыка — сделать маринад на воде. Вода при жарке на мангале выступит теплопроводником. Мясо с жидкостью внутри быстрее прожарится до середины и не потеряет много влаги.

Маринад: в 200 миллилитров воды добавить по вкусу соль, лук, черный перец, перец чили молотый, горчичный порошок, сахар-песок, щепотку пищевой соды.

Затем 1 килограмм кусочков свинины вымесить в этой воде около 10 минут и оставить еще на 45 минут. Затем можно жарить.

Маринад для шашлыка из курицы

Самый простой вариант — взять куриные бедрышки и крылышки. По рецепту повара Попова, для маринада понадобятся репчатый лук, соль, перец, приправа для курицы, чеснок, майонез и соевый соус.

Маринад с соевым соусом. В тару с куриными бедрами и крыльями положить нарезанный кольцами репчатый лук, поперчить, посолить и высыпать приправу. Тщательно перемешать, чтобы специи равномерно распределились по всему мясу.

Затем добавить майонез, соевый соус и нарезанный слайсами чеснок. Оставить под пленкой или фольгой на час — закрытая тара позволяет мясу быстрее промариноваться.

Маринад с томатным соком. Необычный и быстрый вариант замариновать курицу — взять томатный сок, добавить специи по вкусу —  куркуму, паприку, молотый перец, сушеный или свежий чеснок. Держать в таком маринаде бедра и крылышки нужно не больше 30-40 минут.

Маринад для шашлыка из говядины

Чтобы шашлык готовился не долго надо выбирать молодое мясо — телятину. Самые лучшие части грудинка, филе или средняя часть туши.

Маринад с кефиром. Кефирный маринад сделает мясо мягким и нежным, а приправы придадут ему невероятный запах. Кроме кефира для такого маринада понадобятся репчатый лук, хмели-сунели, соль и перец. 

Лук мелко нарубить, переложить в глубокую емкость и помять, чтобы выделился сок. Добавить приправы и перемешать. Затем выложить мясо и еще раз хорошо перемешать.

«Влейте кефир, накройте крышкой и потрясите, чтобы мясо было полностью покрыто маринадом. Оставьте на час», — описал процесс приготовления шашлыка повар.

От шаурмы до десертов: что пожарить на решетке

Маринад с киви и минералкой. Киви поможет быстро размягчить телятину или говядину для сочного шашлыка. Этот фрукт содержит бромелаин (фермент для расщепления белков). Он быстро размягчает волокна мяса.

Пару киви надо измельчить в блендере с луком. Залить кусочки мяса минеральной водой, посыпать любимыми специями и перемещать. Потом добавить смесь из киви и лука. Через час замаринованную говядину можно жарить на мангале. 

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