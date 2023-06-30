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Земля через пару сотен лет станет непригодной для жизни

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sibnet.ru

Огромные территории на Земле, включая важные сельскохозяйственные области, выйдут из сферы производства и технологического развития через 500 лет, плодородные почвы не смогут использоваться из-за «сильного теплового стресса», сообщается в исследовании, опубликованном в журнале «Global Change Biology».

Такое неблагоприятное будущее, где человечество столкнется с этими проблемами, может произойти в случае полного игнорирования климатических изменений.

Изменения глобальной средней температуры воздуха
Изменения глобальной средней температуры воздуха
Фото: © onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.15871

Ученые изучили три сценария будущего, моделируя ситуацию на основе действий людей в ближайшие сто лет. Первый сценарий (RCP2.6) предполагает высокую степень вовлеченности людей в сокращение выбросов парниковых газов и улучшение климата на Земле.

Второй сценарий (RCP4.5) учитывает умеренную глобальную климатическую политику. Третий сценарий (RCP6.0) показывает реалистичную картину мира при низком уровне заинтересованности в климатических проблемах.

Ученые отмечают, что регионы, которые сейчас испытывают сильный тепловой стресс — пустыни, индийский субконтинент и юго-восток США. Согласно сценариям RCP4.5 и RCP6.0, большая часть Земли будет подвержена сильному тепловому стрессу в будущем, и проблемные районы расширятся до зон с более умеренным климатом, вроде Средиземноморья, уже к концу века.

Общее количество сельскохозяйственных угодий значительно сократится. В двух из трех сценариев растительность и лучшие сельскохозяйственные угодья будут расположены в районах у полюсов обоих полушарий, с более значительными сдвигами в Северном полушарии.

Ученые предупреждают, что прогнозы на после 2100 года показывают, что без быстрого и значительного сокращения выбросов парниковых газов, обширные территории на Земле изменятся таким образом, что их способность поддерживать крупномасштабную человеческую деятельность будет сильно ограничена. Долгосрочные последствия изменения климата 21 века будут ощущаться на протяжении многих столетий, даже если выбросы будут ограничены в будущем.

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Топ комментариев

GammiPluh

Там и видео не поможет, они же сразу кричат что это наша перекрашенная техника или вообще макеты, а кладбища...

Asd10

Вам всё можно. Пыхни, и пруфы появятся.

GammiPluh

Зеля то понятно, нарик со стажем, а вам то зачем нужен кайф? тоже балуетесь?

mosquito__2010

Ваше конченое украинское руководство и за преступления в Буче и за ложь о Буче тоже ответит сполна. Вилы...