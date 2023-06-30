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Единый оператор 5G появится в России

Источник:
Sibnet.ru
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вышки сотовой связи
Фото: © Scott Elkins / Unsplash License

Минцифры РФ планирует создать единого радиочастотного оператора связи для доступа к «золотому диапазону» частот 3,4-3,8 ГГц.

На данный момент данный диапазон частот 3,4-3,8 ГГц используется российскими спецслужбами. План Минцифры РФ предполагает разделение данных частот между оператором связи и силовыми структурами, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в ведомстве.

Спецслужбы получат возможность отключать радиоэлектронные средства связи (РЭС) при необходимости, чтобы обеспечить безопасность и выполнение своих задач.

Эксперты предполагают, что единый оператор 5G будет создан на базе инфраструктуры «Ростелекома», в которую также вовлекутся другие российские операторы связи. Это позволит им получить доступ к ресурсам и инфраструктуре «Ростелекома» и совместно развивать сеть 5G в России.

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Топ комментариев

GammiPluh

Там и видео не поможет, они же сразу кричат что это наша перекрашенная техника или вообще макеты, а кладбища...

Asd10

Вам всё можно. Пыхни, и пруфы появятся.

GammiPluh

Зеля то понятно, нарик со стажем, а вам то зачем нужен кайф? тоже балуетесь?

mosquito__2010

Ваше конченое украинское руководство и за преступления в Буче и за ложь о Буче тоже ответит сполна. Вилы...