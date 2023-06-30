Информация о пребывании Суровикина в «Лефортово» опровергнута

Замкомандующего Объединенной группировкой войск генерал армии Сергей Суровикин не находится в столичном следственном изоляторе «Лефортово», заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

«Ни в "Лефортово", ни в других СИЗО его нет. Бред про "подпольное СИЗО в Серебряном бору" даже комментировать не хочу», — написал Мельников в телеграм-канале.

Слухи о задержании Суровикина появились в среду, 28 июня. Военкор Владимир Романов сообщил, что генерала «забрали» в СИЗО «Лефортово» в Москве.

Газета Financial Times со ссылкой на три осведомленные источника сообщила о задержании Суровикина. Дочь генерала заявила, что его никто не арестовывал.