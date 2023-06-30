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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Информация о пребывании Суровикина в «Лефортово» опровергнута

Источник:
Sibnet.ru
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Замкомандующего Объединенной группировкой войск генерал армии Сергей Суровикин не находится в столичном следственном изоляторе «Лефортово», заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

«Ни в "Лефортово", ни в других СИЗО его нет. Бред про "подпольное СИЗО в Серебряном бору" даже комментировать не хочу», — написал Мельников в телеграм-канале.

Слухи о задержании Суровикина появились в среду, 28 июня. Военкор Владимир Романов сообщил, что генерала «забрали» в СИЗО «Лефортово» в Москве.

Газета Financial Times со ссылкой на три осведомленные источника сообщила о задержании Суровикина. Дочь генерала заявила, что его никто не арестовывал.

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Оборона #Силовые структуры #Военная политика
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GammiPluh

Там и видео не поможет, они же сразу кричат что это наша перекрашенная техника или вообще макеты, а кладбища...

GammiPluh

Зеля то понятно, нарик со стажем, а вам то зачем нужен кайф? тоже балуетесь?

Asd10

Вам всё можно. Пыхни, и пруфы появятся.

mosquito__2010

Ваше конченое украинское руководство и за преступления в Буче и за ложь о Буче тоже ответит сполна. Вилы...