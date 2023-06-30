НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский поставил НАТО ультиматум

Источник:
ТАСС
333 2

Президент Украины Владимир Зеленский не поедет на саммит НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе, если лидеры стран альянса «не проявят мужества», заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.

«Президент не поедет на саммит, если лидеры будут склонны проявлять или проявят недостаток мужества», — цитирует ТАСС Жовкву. По его словам, у президента «нет повода и времени ехать, если на саммите в Вильнюсе не будет результата».

Жовква привел в пример Финляндию и Швецию. «Когда Финляндия и Швеция подали заявку на членство в прошлом году, сразу в июне прошлого года союзники ответили на заявку, <...> пригласив их в члены НАТО», — отметил он.

Зеленский заявлял, что отсутствие приглашения вступить в НАТО демотивирует Вооруженные силы Украины.

Президент США Джо Байден ранее отказал Зеленскому в упрощенной процедуре вступления в НАТО. По его словам, Украина должна соответствовать все натовским стандартам. «Легкого пути» в альянс у Киева не будет, подчеркнул он.

Тема: Военная операция на Украине
Российский Т‑80БВМ подбил украинскую БМП с 9,5 км
Forbes узнал о катастрофических потерях украинской армии
Россия ракетой уничтожила американских наемников в Краматорске
Минобороны Украины пообещало бросить в наступление все резервы
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Военкоры подсчитали потери армии в мятеже Пригожина
Ученые подтвердили популярный миф о связи размеров члена и ноги
Фотограф сделал завораживающий снимок 100 молний
Пригожин «передал всем привет»
Обсуждение (2)
О самом главном
Замена Tinder: пять приложений для знакомств
Почему искать работу летом лучше всего
Как выбрать презерватив: размер и материал
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Летнее солнцестояние 21 июня: как использовать магию Солнца
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
38
Военкоры подсчитали потери армии в мятеже Пригожина
37
США знали о грядущем мятеже Пригожина
30
Пригожин впервые прокомментировал окончание мятежа
30
Путин подвел итоги мятежа
26
Убийцу студентки Веры Пехтелевой заметили на СВО