Зеленский поставил НАТО ультиматум

Президент Украины Владимир Зеленский не поедет на саммит НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе, если лидеры стран альянса «не проявят мужества», заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.

«Президент не поедет на саммит, если лидеры будут склонны проявлять или проявят недостаток мужества», — цитирует ТАСС Жовкву. По его словам, у президента «нет повода и времени ехать, если на саммите в Вильнюсе не будет результата».

Жовква привел в пример Финляндию и Швецию. «Когда Финляндия и Швеция подали заявку на членство в прошлом году, сразу в июне прошлого года союзники ответили на заявку, <...> пригласив их в члены НАТО», — отметил он.

Зеленский заявлял, что отсутствие приглашения вступить в НАТО демотивирует Вооруженные силы Украины.

Президент США Джо Байден ранее отказал Зеленскому в упрощенной процедуре вступления в НАТО. По его словам, Украина должна соответствовать все натовским стандартам. «Легкого пути» в альянс у Киева не будет, подчеркнул он.