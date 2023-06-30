Мизулина покинет Совет Федерации

Сенатор от Омской области Елена Мизулина, известная рядом инициатив по борьбе с гей-пропагандой и ограничению права на аборты, уйдет из Совета Федерации после единого дня голосования 10 сентября 2023 года

Мизулину не планируется включать в тройку кандидатов в сенаторы от врио главы Омской области Виталия Хоценко, сообщили РБК источники в высших органах власти.

Согласно закону, каждый кандидат в губернаторы должен представлять в избирательную комиссию региона три кандидатуры на пост сенатора. После выборов избранный губернатор направляет одну из кандидатур в Совфед.

Мизулина известна как человек консервативных взглядов. Она выступает за усиление роли церкви в государстве и семье. В числе ее инициатив: ограничения прав женщин на аборт, запрет суррогатного материнства, запрет на браки и усыновление детей лицам одного пола и тем, кто ранее сменил пол.