НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Мизулина покинет Совет Федерации

Источник:
РБК
283 4
Член Совета Федерации Елена Мизулина
Фото: © пресс-служба Совета Федерации РФ

Сенатор от Омской области Елена Мизулина, известная рядом инициатив по борьбе с гей-пропагандой и ограничению права на аборты, уйдет из Совета Федерации после единого дня голосования 10 сентября 2023 года

Мизулину не планируется включать в тройку кандидатов в сенаторы от врио главы Омской области Виталия Хоценко, сообщили РБК источники в высших органах власти.

Согласно закону, каждый кандидат в губернаторы должен представлять в избирательную комиссию региона три кандидатуры на пост сенатора. После выборов избранный губернатор направляет одну из кандидатур в Совфед.

Мизулина известна как человек консервативных взглядов. Она выступает за усиление роли церкви в государстве и семье. В числе ее инициатив: ограничения прав женщин на аборт, запрет суррогатного материнства, запрет на браки и усыновление детей лицам одного пола и тем, кто ранее сменил пол.

Еще по теме
Западные СМИ сообщили о задержании генерала Суровикина
Пригожин исчез из поля зрения Кремля
Путин не сомневался в поддержке народа
Путин заявил, что военные остановили гражданскую войну
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Военкоры подсчитали потери армии в мятеже Пригожина
Ученые подтвердили популярный миф о связи размеров члена и ноги
Фотограф сделал завораживающий снимок 100 молний
Пригожин «передал всем привет»
Обсуждение (4)
Картина дня
Зеленский поставил НАТО ультиматум
Информация о пребывании Суровикина в «Лефортово» опровергнута
Мизулина покинет Совет Федерации
Предмет о защите Родины появится в российских школах
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

GammiPluh

Там и видео не поможет, они же сразу кричат что это наша перекрашенная техника или вообще макеты, а кладбища...

GammiPluh

Зеля то понятно, нарик со стажем, а вам то зачем нужен кайф? тоже балуетесь?

Asd10

Вам всё можно. Пыхни, и пруфы появятся.

mosquito__2010

Ваше конченое украинское руководство и за преступления в Буче и за ложь о Буче тоже ответит сполна. Вилы...