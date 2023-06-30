Гай Ричи снимет комедию для российского видеосервиса

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» выступит соинвестором и дистрибьютором нового фильма Гая Ричи, съемки картины начнутся летом в Испании.

Новый фильм Гай Ричи снимет в жанре комедийного боевика. По сюжету, двое специалистов по экстренной эвакуации будут спасать высокопоставленную переговорщицу.

Новая картина еще не получила названия, но известно, что в проекте снимутся Генри Кавилл, Джейк Джилленхолл и Эйса Гонсалес, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Анонимные источники на рынке сообщили изданию, что сделка оценивается минимум в 10 миллионов долларов. В эту сумму входят стоимость прав на картину на рынки Восточной Европы, а также инвестиции в производство ленты.