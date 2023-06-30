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Гай Ричи снимет комедию для российского видеосервиса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Kathy Hutchins / CC BY-SA 4.0

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» выступит соинвестором и дистрибьютором нового фильма Гая Ричи, съемки картины начнутся летом в Испании.

Новый фильм Гай Ричи снимет в жанре комедийного боевика. По сюжету, двое специалистов по экстренной эвакуации будут спасать высокопоставленную переговорщицу.

Новая картина еще не получила названия, но известно, что в проекте снимутся Генри Кавилл, Джейк Джилленхолл и Эйса Гонсалес, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Анонимные источники на рынке сообщили изданию, что сделка оценивается минимум в 10 миллионов долларов. В эту сумму входят стоимость прав на картину на рынки Восточной Европы, а также инвестиции в производство ленты.

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Культгид #Кинематограф
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Топ комментариев

GammiPluh

Там и видео не поможет, они же сразу кричат что это наша перекрашенная техника или вообще макеты, а кладбища...

GammiPluh

Зеля то понятно, нарик со стажем, а вам то зачем нужен кайф? тоже балуетесь?

Asd10

Вам всё можно. Пыхни, и пруфы появятся.

mosquito__2010

Ваше конченое украинское руководство и за преступления в Буче и за ложь о Буче тоже ответит сполна. Вилы...