Россия призвала Запад не допустить диверсий на Запорожской АЭС

Российская Федерация отправила письмо в Совет Безопасности ООН и Генеральную Ассамблею ООН, призывая западные страны не допускать диверсий со стороны Украины против Запорожской АЭС (ЗАЭС).

«Мы распространили письмо в качестве документа Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, которое еще раз подтверждает, что у нас нет намерений взорвать станцию, находящуюся под нашим контролем. Оно также призывает генерального секретаря ООН и международное сообщество оказать влияние на Киев и убедить его воздержаться от провокаций в отношении ЗАЭС», — заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Постпред РФ при ООН отметил, что провокационные обвинения киевских властей в адрес России относительно ЗАЭС были отвлекающим маневром, созданным для прикрытия подготовки к реальной диверсии на станции.

«Как мы уже неоднократно предупреждали, любой инцидент на крупнейшей атомной электростанции в Европе неизбежно приведет к ужасным последствиям не только для Украины, но и для соседних стран, включая Беларусь и Российскую Федерацию, а также для всего континента и, возможно, для всего мира», — говорится в письме российского постпреда, предоставленного ТАСС.

Небензя предупредил, что призывы к привлечению статьи о коллективной обороне НАТО в случае любого инцидента на ЗАЭС могут иметь непредвиденные последствия.

«Подобные обвинения (Киева в адрес РФ относительно ЗАЭС) совпадают с дебатами американских сенаторов о резолюции, в соответствии с которой радиационное заражение на Украине может стать поводом для активации политического и военного ответа НАТО в соответствии со статьей 5 Вашингтонского договора (о коллективной обороне). Это очевидная попытка эскалации украинского кризиса до небывалого уровня с непредвиденными последствиями», — говорится в письме.