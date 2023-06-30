Психолог описала быструю технику борьбы с тревогой

Простое упражнение «5-4-3-2-1» поможет справиться с эмоциональным напряжением и тревожностью, рассказала психолог-консультант Марина Жиронкина.

«Лучшая техника для этого: "5-4-3-2-1": назвать пять вещей, которые видишь, четыре, которые слышишь, дотронуться до трех вещей, почувствовать два запаха и что-то одно попробовать на вкус», — посоветовала эксперт.

По ее словам, это работает, так как, чтобы вернуть себя в состояние покоя, важно «почувствовать землю под ногами», «заземлиться».

Еще один вариант остановить поток тревожных мыслей — погрузиться в игру. Это может быть Кубик Рубика или тетрис, или несложные игры в любом смартфоне по умолчанию.

«Погружение в правила и некую упорядоченную систему игры, требующую здоровой концентрации, способствует упорядоченности мыслей», — отметила психолог.