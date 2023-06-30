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Гибкие смартфоны Google Pixel Fold ломаются через день после покупки

Источник:
Sibnet.ru
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Складной смартфон Google Pixel Fold
Фото: © Google

Долгожданный гибкий смартфон Google Pixel Fold столкнулся с проблемами уже на второй день после старта продаж. Пользователи массово пожаловались на поломку экранов.

Одним из первых пожаловался сотрудник портала Ars Technica Рон Амадео. Он сообщил, что в зазор между рамкой и защитным слоем основного дисплея попала маленькая частица, заклинившая дисплей после складывания смартфона, что привело к его неработоспособности.

Пользователи в комментариях сообщили о похожей проблеме, некоторые пожаловались на появление вмятин на экране уже на второй день после приобретения. Один пользователь обнаружил ярко-розовую линию поперек экрана уже через час после покупки.

Google отреагировал на массовые проблемы и порекомендовал пользователям обратиться в службу поддержки компании для выяснения обстоятельств и получения помощи. В будущем анонсирована возможность самостоятельного ремонта Pixel Fold совместно с инструментарием iFixit.

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GammiPluh

Там и видео не поможет, они же сразу кричат что это наша перекрашенная техника или вообще макеты, а кладбища...

GammiPluh

Зеля то понятно, нарик со стажем, а вам то зачем нужен кайф? тоже балуетесь?

Asd10

Вам всё можно. Пыхни, и пруфы появятся.

mosquito__2010

Ваше конченое украинское руководство и за преступления в Буче и за ложь о Буче тоже ответит сполна. Вилы...