Microsoft Edge получил в пять раз больше бесплатного VPN‑трафика

Microsoft увеличила объем ежемесячного бесплатного трафика в Edge VPN с 1 Гб до 5 Гб, признав текущее ограничение слишком скромным для современных реалий.

Microsoft увеличила ежемесячную квоту встроенного в браузер Edge VPN до 5 Гб, сообщается на сайте поддержки. Отмечается, что данный шаг был сделан в ответ на обратную связь т пользователей, пожаловавшихся на то, что 1 Гб трафика очень мало для комфортного веб-серфинга.

Для использования Edge VPN необходимо войти в систему с учетной записью Microsoft, что автоматически активирует синхронизацию и обеспечивает дополнительные меры безопасности при посещении незащищенных HTTP-сайтов или при подключении к открытой сети Wi-Fi.

Пять бесплатных VPNсервисов

Edge VPN работает на платформе CloudFlare. VPN-сервис был представлен для стабильной версии браузера Edge в феврале 2023 года, и сразу завоевал популярность благодаря своим функциям повышения конфиденциальности и обхода региональных ограничений на веб-сайтах.