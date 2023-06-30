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Вышел полный трейлер второй части «Дюны»

Источник:
Sibnet.ru
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Премьера второй части «Дюны» режиссера Дени Вильнева запланирована на 3 ноября, в четверг Warner Bros. Pictures показал полноценный трейлер картины.

В трейлере показали, как недруги узнают, что Пол Атрейдес выжил. Также в видео показаны борьба за доверие племени фрименов, трудности выживания в песках Арракиса и становление на путь Избранного.

Фильм снят по одноименному научно-фантастическому роману американского писателя Фрэнка Герберта. Вильнев сначала выпустил небольшую часть произведения, а затем сообщил, что, если картина будет успешна, то покажет продолжение.

Пола Атрейдеса в «Дюне» сыграл Тимоти Шаламе. Также в фильме снялись Ребекка Фергюсон, Зендея, Остин Батлер, Эмили Уотсон, Ширли Хендерсон, Флоренс Пью, Леа Сейду, Стеллан Скарсгорд, Дэйв Батиста, Кристофер Уокен.

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