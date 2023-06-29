НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Театральные постановки начнут снимать для кино

Источник:
Sibnet.ru
164 0
Кинотеатр
Фото: © предоставлено пресс-службой сети кинотеатров «Каро»

Постановки российских театров будут специально снимать, чтобы потом показывать в широком прокате, новый проект стартует в сентябре.

«Уже более 15 театров открыли свои двери для съемочной группы», — рассказала «Ведомостям» президентом киносети «Каро» Ольгой Зиняковой.

Среди таких учреждений Новосибирский театр оперы и балета, «Новая Опера», Московский музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, «Геликон-опера», Детский музыкальный театр имени Сац, Центральный театр кукол имеми Образцова.

Ранее театральные постановки уже показывали в кинотеатрах, но доля такого контента составляла около 2% от общего. С сентября таких проектов в кино станет в разы больше.

Еще по теме
Лукьяненко объяснил дефицит научной фантастики
Американская писательница отложила выход книги из-за сюжета о России
Пересильд озвучила судьбу полученных за «Вызов» 10 млн
Составлен рейтинг самых популярных цифровых книг
смотреть все
Культгид #Искусство
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Военкоры подсчитали потери армии в мятеже Пригожина
Ученые подтвердили популярный миф о связи размеров члена и ноги
Фотограф сделал завораживающий снимок 100 молний
Пригожин «передал всем привет»
Обсуждение (0)
О самом главном
Замена Tinder: пять приложений для знакомств
Почему искать работу летом лучше всего
Как выбрать презерватив: размер и материал
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Летнее солнцестояние 21 июня: как использовать магию Солнца
Все статьи
Самое обсуждаемое
38
Военкоры подсчитали потери армии в мятеже Пригожина
37
США знали о грядущем мятеже Пригожина
30
Пригожин впервые прокомментировал окончание мятежа
30
Путин подвел итоги мятежа
26
Убийцу студентки Веры Пехтелевой заметили на СВО