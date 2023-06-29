Театральные постановки начнут снимать для кино

Постановки российских театров будут специально снимать, чтобы потом показывать в широком прокате, новый проект стартует в сентябре.

«Уже более 15 театров открыли свои двери для съемочной группы», — рассказала «Ведомостям» президентом киносети «Каро» Ольгой Зиняковой.

Среди таких учреждений Новосибирский театр оперы и балета, «Новая Опера», Московский музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, «Геликон-опера», Детский музыкальный театр имени Сац, Центральный театр кукол имеми Образцова.

Ранее театральные постановки уже показывали в кинотеатрах, но доля такого контента составляла около 2% от общего. С сентября таких проектов в кино станет в разы больше.